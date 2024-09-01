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Учимся на производстве: 122 студента проходили практику на «Красном гидропрессе» в Таганроге

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В 2024 году 122 студента в рамках профориентационной работы проходили производственную практику на АО «Красный гидропресс» (входит в госкорпорацию «Тактическое ракетное вооружение»).

#Промышленность

«Красный гидропресс» уже много лет сотрудничает с профильными учебными заведениями — Таганрогским авиационным колледжем имени М. Петлякова, Таганрогским механическим колледжем, Таганрогским техникумом машиностроения и металлургии «ТАГМЕТ», Политехническим институтом (филиалом ДГТУ) в Таганроге. Студенты этих образовательных организаций ежегодно проходят практику на предприятии. Практикуются и ребята, получающие высшее образование в Южно-Российском государственном политехническом университете (НПИ) имени М. Платова (Новочеркасск).

«У нас развита система различных видов практик — производственной, технологической, преддипломной. С начала нынешнего года на заводе прошли практику 122 студента. Из них большая часть — 98 человек — из таганрогского филиала ДГТУ (высшее и среднее профессиональное образование), — рассказывает заведующая учебным пунктом подготовки и переподготовки кадров Татьяна Белиба. — Это ребята, обучающиеся на факультетах информационных систем и программирования, информационно-вычислительной техники, технологии машиностроения».

Будущие технологи проходят практику в отделе главного технолога под чутким руководством начальника отдела Дмитрия Тарасова. Оттачивают мастерство студенты на производственных площадках, большинство — в цехе № 5, где ребят контролирует начальник технологического бюро Елена Пироженко. Программисты практикуются в отделе информационных технологий, здесь в роли наставников выступают заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам Светлана Ламыко и начальник отдела Сергей Пирожков.

Студенты во время практики осваивают основные производственные процессы по своим специальностям. При этом есть ребята, которые совмещают обучение на дневных отделениях высших и средних специальных учебных заведений с работой на предприятии.

Дает плоды и профориентационная работа со школьниками. Нынешним летом во время каникул на заводе трудились подростки, причем не только мальчики, но и девочки. Ребята работали разнорабочими в цехах №№ 5 и 24, один из подростков — учеником оператора станков с ПУ, помогали в благоустройстве территории. Уже сейчас, будучи совсем юными, они познакомились с настоящей жизнью производства и планируют связать с «заводом»Красным гидропрессом» свое профессиональное будущее.

Фото из архива АО «Красный гидропресс»

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Таганрогская правда
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