Ученые ВНИРО: в Азовском море растут промысловые запасы осетровых рыб

В Азовском море снова стали встречаться особи русского осетра длиной более 150 см и массой более 18-24 кг.

Ученые Азово-Черноморского филиала ВНИРО фиксируют рост промысловых запасов русского осетра, севрюги и белуги в акватории Азовского моря. Данные основываются на исследованиях, проведенных за последние 3-5 лет.

Отмечается, что в прежние годы, в основном из-за незаконного вылова осетровых рыб браконьерами, в том числе и в Азовском море на территории Украины, произошло значительное снижение запасов биоресурса. В качестве вынужденной меры, направленной на предотвращение полного истребления осетровых пород, в Азовском бассейне был введен запрет на промысел. Однако и после этого запасы ценных видов рыб продолжали стремительно уменьшаться из-за незаконного вылова.

«К 2011–2013 годам при проведении учётных траловых съёмок в Азовском море осетровые рыбы вообще перестали отмечаться в контрольных уловах», — говорится в сообщении пресс-службы Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

После вхождения в состав РФ Республики Крым, ДНР, Запорожской и Херсонской областей Азовское море стало внутренним морем России и перешло под контроль российских рыбоохранных структур, что значительно сократило воздействие незаконного вылова.

«Начиная с 2014 года, отмечается тенденция восстановления запасов осетровых рыб, особенно русского осётра. Это связано с усилением охраны водных биоресурсов Азовского моря и увеличением количества молоди осетровых рыб, выпускаемой рыбоводными заводами — с 2-3 млн экз. в 2011-2012 годах до 5-6,5 млн в год в настоящее время», — пишет источник.

Таким образом, с 2014 по 2023 годы запас русского осётра в Азовском море вырос практически с нулевого уровня до величины более 2 тыс. тонн. При этом сформировалась многовозрастная структура популяции. В Азовском море снова стали встречаться особи длиной более 150 см и массой более 18-24 кг.

«За последние 3-5 лет учёными Азово-Черноморского филиала ВНИРО отмечается резко возросшее количество русского осётра и севрюги в качестве приловов в ставные невода, устанавливаемые в прибрежной 5-километровой зоне Азовского моря. При этом, с каждым годом значительно увеличивается не только само количество осетровых рыб, но и расширяется их размерно-возрастной состав. В уловах отмечается и белуга», — уточняет ВНИРО.

Фото: azniirkh.vniro.ru