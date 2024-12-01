Ученому из Таганрога присуждена премия Правительства РФ

Премии Правительства РФ 2024 года в области науки и техники удостоен Владимир Верба — выпускник ТРТИ, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН, генеральный директор АО «Концерн радиостроения «Вега».

Владимир Верба стал лауреатом премии в числе других российских ученых, добившихся выдающихся результатов в развитии отечественной науки и техники.

В распоряжении Правительства РФ, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, говорится, что премия 2024 года присуждена группе ученых «за разработку и применение интеллектуальных мультиспектральных систем дистанционного мониторинга природной и техногенной среды для отраслей цифровой экономики».

Торжественная церемония вручения премии в области науки и техники состоялась 27 ноября в Москве, в Доме правительства. Отметим, что премия вручается ежегодно — определяются 20 научных коллективов, которые получают по 2 млн рублей каждый на развитие научных разработок.

Для справки

Владимир Верба родился в 1954 году в станице Брюховецкой Краснодарского края. После окончания с золотой медалью средней школы № 2 станицы Брюховецкой поступил в Таганрогский радиотехнический институт (ТРТИ). В 1978 году окончил ТРТИ по специальности «радиоэлектронные устройства» и занимался научно-педагогической деятельностью. Является почетным выпускником Таганрогского радиотехнического института им. В.Д. Калмыкова.

С 2003 года по настоящее время работает в Москве, является генеральным директором — генеральным конструктором, научным руководителем крупной научно-производственной корпорации, решающей задачи, имеющие важнейшее значение для обеспечения обороноспособности страны.

Фото Анатолия Ивашова (из архива «Таганрогской правды»)