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Участок дороги в Тацинском районе отремонтируют досрочно

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В Ростовской области участок региональной дороги «Ростов-на-Дону – Семикаракорск – Волгодонск» —  «Константиновск – пос. Тацинский» планируют завершить досрочно – в конце мая, сообщает региональный Минтранс.

Новости Ростовской области

Ремонт ведется в Тацинском районе на участке км 73+650 – 77+525. Дорогу ремонтируют в районе станицы Ермаковская, здесь проходят маршруты общественного транспорта.

Участок протяженностью порядка 4 км согласно государственному контракту должен быть сдан в эксплуатацию до конца сентября этого года, однако ремонт планируется завершить уже в конце мая. Сейчас подрядная организация выполняет работы по устройству слоя покрытия автодороги и ремонту водопропускной трубы. Дорожникам еще предстоит укрепить обочины и нанести горизонтальную разметку.

Фото mindortrans.donland.ru

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новости ремонт дорог Ростовская область
Таганрогская правда
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