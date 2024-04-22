Главная » Новости Таганрога

Участники студенческого «Южного десанта» посетят Таганрог

На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

Всего в рамках ежегодной добровольческой акции создано семь отрядов.

Новости Таганрога

На Дону стартовала ежегодная добровольческая акция «Южный десант». Ее участники — представители студенческих отрядов Ростовской области — оказывают адресную помощь ветеранам, занимаются благоустройством мемориальных комплексов и братских захоронений времен Великой Отечественной войны, а также проводят для школьников лекции и мастер-классы по профориентации и здоровому образу жизни. Об этом сообщил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Александр Никиточкин.

Всего на Дону будут работать семь отрядов «Южного десанта»: «Политехник», «Сердце Дона», «Ермак», «18/04», «Одиссея», «Танаис» и «Канарейка».

В преддверии Дня Победы студотряды посетят Зерноград, Шахты, Таганрог, Азов и Батайск.

Напомним, что с предложением провести акцию «Южный десант» выступил в 2018 году ростовский штаб студенческих отрядов. С тех пор география проведения акции постоянно расширяется, сообщили в правительстве региона.

Фото: donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости Ростовская область студотряд Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru