Участники студенческого «Южного десанта» посетят Таганрог

Всего в рамках ежегодной добровольческой акции создано семь отрядов.

На Дону стартовала ежегодная добровольческая акция «Южный десант». Ее участники — представители студенческих отрядов Ростовской области — оказывают адресную помощь ветеранам, занимаются благоустройством мемориальных комплексов и братских захоронений времен Великой Отечественной войны, а также проводят для школьников лекции и мастер-классы по профориентации и здоровому образу жизни. Об этом сообщил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Александр Никиточкин.

Всего на Дону будут работать семь отрядов «Южного десанта»: «Политехник», «Сердце Дона», «Ермак», «18/04», «Одиссея», «Танаис» и «Канарейка».

В преддверии Дня Победы студотряды посетят Зерноград, Шахты, Таганрог, Азов и Батайск.

Напомним, что с предложением провести акцию «Южный десант» выступил в 2018 году ростовский штаб студенческих отрядов. С тех пор география проведения акции постоянно расширяется, сообщили в правительстве региона.

Фото: donland.ru