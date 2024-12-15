Участники программы «Время героев» вошли в состав совета «Единой России»

10 участников первого потока президентской программы «Время героев» вошли в обновленный состав совета партии «Единая Россия».

Составы были объявлены на XXII съезде партии. 6 участников программы «Время героев» вошли в состав Высшего совета, 4 участника вошли в Генеральный совет «Единой России».

Программа «Время героев» направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа бывших и действующих военнослужащих – участников СВО.

После завершения обучения и повышения квалификации участникам программы «Время героев» предоставляются возможности занять ключевые позиции в сферах образования, бизнеса, государственного управления, регионального управления и на промышленных предприятиях.

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