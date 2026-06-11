Участники конкурса «Лидеры России. Команда» написали управленческий диктант

На этой неделе стартовал финал шестого сезона конкурса «Лидеры России» на президентской платформе «Россия — страна возможностей». Впервые в программу был включен новый формат испытания для участников — управленческий диктант. Его внедрили для проверки того, как быстро и четко могут принимать решение управленцы в условиях ограниченного времени.

В дальнейшем диктант будут использовать не только выпускники конкурса, но и другие руководители по всей стране для проверки собственных управленческих качеств. Об этом сообщил Генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

«За сжатое время участникам предстоит показать, насколько свободно они владеют управленческой терминологией, как быстро принимают решения и действуют в условиях стресса. Это квинтэссенция того, с чем руководитель сталкивается ежедневно. И мы планируем масштабировать этот формат на всю страну, чтобы любой управленец мог проверить себя», — подчеркнул Андрей Бетин.

Добавим, в шестом сезоне конкурса 280 сильнейших управленческих команд борются за звание лучших. Первыми испытания проходят финалисты категорий «Сборные управленческие команды» и «Управленческие команды организаций». Имена победителей объявят 14 июня в Национальном центре «Россия».

Подготовлено на основе материалов сайта «Лидеры России»