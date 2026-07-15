Участники экскурсии «Чеховский Таганрог» смогли взглянуть на город глазами классика

15 июля Таганрогский художественный музей организовал пешеходную экскурсию «Чеховский Таганрог», приуроченную к жизни и творчеству Антона Павловича Чехова.

Участники прошли по центральным улицам города, связанным с именем писателя, и посетили места, которые вдохновляли его на создание рассказов и пьес. Старший научный сотрудник музея Людмила Казакова, выступившая экскурсоводом, поделилась малоизвестными фактами и событиями, которые Чехов использовал в своих произведениях, а также рассказала, где он «подсматривал» фамилии для будущих персонажей.

Прогулка позволила участникам взглянуть на Таганрог глазами классика, познакомиться с его историей и проникнуться атмосферой чеховского времени.

Ранее мы рассказали, что жители Таганрога возложили цветы к монументу Чехову 15 июля.

Фото ВК ТХМ