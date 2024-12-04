Участникам СВО и их супругам спишут просроченные кредиты

Военнослужащим и их супругам спишут просроченные кредиты до 10 миллионов рублей. Соответствующий закон вступил в силу с 1 декабря.

В документе говорится о мобилизованных и срочниках, а также тех, кто заключил контракт с Минобороны с 1 декабря минимум на год. Списывать будут те кредиты, по которым было принято решение о взыскании задолженности и открыто исполнительное производство. Участники СВО также освобождаются от уплаты исполнительского сбора.

Бойцы могут обратиться с данным вопросом к дежурному сотруднику органа принудительного исполнения на пунктах отбора на военную службу по контракту или в подразделение ФССП России.

Фото Минобороны РФ (из архива)