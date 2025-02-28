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Участникам молодёжной организации «Движение Первых» прочитали лекцию о героях Таганрога

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Участники молодёжной организации «Движение Первых» стали слушателями лекции «Прерванная юность». Герои-антифашисты Таганрога», которую провела старший научный сотрудник Историко-краеведческого музея (Дворца Алфераки) Валентина Ратник.

Новости Таганрога

Её захватывающий, эмоциональный рассказ о яркой и трагической судьбе юных подпольщиков, боровшихся с немецко-фашистскими захватчиками в годы оккупации Таганрога, никого не оставил равнодушным. Ведь на войне детей не было: там они быстро расставались и с детством, и с юностью, и зачастую – с жизнью… Но, несмотря на все испытания, они не переставали горячо любить Родину и до конца были ей верны.

С большим интересом ребята познакомились с предметами из коллекции Таганрогского музея-заповедника, которые принадлежали пионерам-героям и членам подпольной организации – Виктору Кизрякову, Геннадию Лызлову, Льву Костикову, Раисе Капля.

«Участников лекции приветствовала заместитель директора Таганрогского музея-заповедника Оксана Юрченко. Она подчеркнула важность сохранения исторической памяти и героических традиций – основы всех нынешних и будущих побед в деле защиты Отечества», — рассказали в музее.

Фото Таганрогского музея-заповедника

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Таганрогская правда
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