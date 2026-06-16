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Учащихся Таганрогского мехколледжа, а также подростков, стоящих на учете в полиции, познакомили с работой линейного отдела МВД

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Профориентационное мероприятие включало знакомство с разнообразием профессий в системе органов правопорядка, рассказ о правилах поступления в ведомственные вузы, а также выступление кинолога со служебной собакой.

Новости Таганрога

Сотрудники Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте провели профориентационное мероприятие для студентов Таганрогского механического колледжа и подростков, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних местного УМВД. Акция прошла в рамках всероссийского проекта «Один день с полицией России».

Мероприятие было направлено на знакомство молодежи с работой органов внутренних дел, укрепление доверия к полиции и профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. Транспортные полицейские рассказали участникам о разнообразии профессий в системе МВД, подчеркнув, что каждый может найти дело по душе. Они также объяснили цели и задачи, стоящие перед сотрудниками, и разъяснили порядок поступления в ведомственные вузы.

Особый интерес у студентов вызвало выступление полицейского-кинолога. Он познакомил ребят со своей работой и представил служебную собаку, которая безупречно выполнила все команды, продемонстрировав высокий уровень дрессировки.

В ходе беседы стражи порядка уделили внимание вопросам личной и информационной безопасности. Молодежь предупредили о современных схемах дистанционного мошенничества и призвали не реагировать на подозрительные звонки и сообщения от незнакомцев. Инспектор по делам несовершеннолетних также затронул тему противодействия экстремизму. Подросткам разъяснили, как действовать, если посторонние просят совершить противоправные действия на железнодорожных путях, и объяснили, куда сообщать о подобных фактах, чтобы не поддаваться на провокации.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СКФО

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Таганрогская правда

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