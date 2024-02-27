Главная » Новости Ростовской области

У жителей Дона в 2023 году изъяты пулемет, 13 гранатометов и 18 автоматов

На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

Об объемах изъятого у жителей региона вооружения рассказал начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал Олег Агарков, сообщает ИА «ДОН 24».

Новости Ростовской области

Цифры руководитель донского главка озвучил сегодня, 27 февраля, выступая с отчетом о работе правоохранительных органов на заседании Заксобрания.

Стабильно высокими остаются объемы изъятого вооружения. За 2023 год – это 18 автоматов, пулемет, 13 гранатометов, 27 винтовок, 82 пистолета, 238 гранат различной модификации. Кроме того, изъято 37 кг взрывчатых веществ и 27 тысяч патронов, – приводит источник слова Олега Агаркова.

По мнению начальника донской полиции, на сложную оперативную обстановку в регионе влияет близость к зоне спецоперации и реальная угроза совершения диверсионно-террористических актов. Всего в 2023 году зарегистрировано 466 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

В целом, по сравнению с 2022 годом, число зарегистрированных преступлений в Ростовской области снизилось на 4,8% и составило 54 493. Значительно сократилось число преступлений против личности (на 14,8 %), грабежей (на 27,7 %), краж (на 21,2 %), преступлений, совершенных в общественных местах (на 31,3 %), убийств (на 5,2 %) и разбойных нападений (на 6,1 %).

Что важно, более чем на четверть (на 25,7 %) уменьшилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. И почти на треть (на 27,3 %) — преступлений, совершенных группой несовершеннолетних, — отметил генерал.

Изображение от ArtPhoto_studio на Freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
#Таганрог ЗСРО полиция Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика