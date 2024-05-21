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У таганрогских школьников начались выпускные экзамены

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Сегодня, 21 мая, 9-классники сдавали первый предмет по выбору.

#Образование

Учащиеся 9-х и 11-х выпускных классов таганрогских школ начинают проходить итоговые экзаменационные испытания. Так, сегодня, 21 мая, девятиклассники сдавали предмет по выбору — иностранные языки.

Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев в своих соцсетях пожелал ребятам удачи в столь важный и ответственный период, а их родителям — терпения. Он также напомнил, что для получения аттестата девятикласснику необходимо успешно сдать четыре экзамена: русский язык, математику и два предмета по выбору. В этом году государственные экзамены будут сдавать почти 3000 выпускников 9-х классов.

С 23 мая к сдаче ЕГЭ приступят одиннадцатиклассники. Первым экзаменом для них будет предмет по выбору — география, литература иди химия. Первый обязательный экзамен для 11-классников — русский язык — пройдет 28 мая. Для проведения итоговой аттестации выпускников 11-х классов в Таганроге будут работать 6 площадок.

Фото: Изображение от freepik

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ЕГЭ новости образование Таганрог экзамены
Таганрогская правда
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