У КИВИ Банка отозвана лицензия

Среди причин названо неоднократное нарушение федеральных законов, в том числе в части отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. Об этом говорится в пресс-релизе Банка России.

У кредитной организации КИВИ Банк, зарегистрированной в Москве, отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Такое решение принял Банк России (приказ от 21.02.2024 года) в связи с тем, что банк нарушал законы в сфере банковской деятельности, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

К нарушителю в течение последних 12 месяцев пять раз применялись меры со стороны регулятора, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций. Однако эти меры оказались не эффективны. Пришлось отзывать лицензию.

По величине активов данная кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе Российской Федерации. Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений, говорится в пресс-релизе банка России.

Установлено, что банк создавал также значительные риски для граждан путем открытия QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций. Зафиксировано большое количестве таких случаев.

Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.

Возникает вопрос: как гражданам вернуть деньги со своих вкладов в КИВИ-банке?

Возвратом сбережений будет заниматься Агентство по страхованию вкладов. До 27 февраля организация выберет банки, которые станут платёжными агентами и будут возмещать деньги. Выплаты начнутся не позднее 6 марта. Вклады будут возвращены в 100-процентном размере остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая проценты).

Если на счёте хранятся деньги за проданную квартиру, соцпособия, страховые выплаты или средства, перешедшие по наследству, то сумма компенсации вырастет до 10 млн рублей.

Средства на электронных кошельках не подлежат возврату, так как не застрахованы.

Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии ГК «АСВ» (8 800 200-08-05), а также на сайте ГК «АСВ» в сети Интернет в разделе «Страхование вкладов/Страховые случаи».

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