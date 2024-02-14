У электричек «Таганрог – Ростов» появятся новые остановки

С 19 февраля двум ежедневным электричкам, перевозящим пассажиров из Таганрога в Ростов и обратно, вводятся дополнительные остановки. Об этом сообщает АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

На площадке «Бессергеновка» будет останавливаться электропоезд № 6524 сообщением Ростов – Таганрог. Он отправится из донской столицы в 09.58, остановится в Бессергеновке в 11.10 и прибудет в наш город в 11.30 (вместо 11.29).

Также на площадках «Бессергеновка» и «1300 км» будет делать остановку поезд № 6523 сообщением Таганрог – Ростов. Он тронется в путь из нашего города в 15.28 (вместо 15.29), остановится в Бессергеновке 15.45, на «1300 км» — в 16.07 и прибудет в Ростов в 16.58.

Поезда будут следовать со всеми остановками, согласно действующему графику движения поездов.

Фото «Таганрогской правды»