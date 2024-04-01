У двух юных ростовчан выявили семейную средиземноморскую лихорадку

Редкое генетическое заболевание у мальчиков заподозрила участковый педиатр.

В Ростове двум братьям 9 и 13 лет диагностировали редкое генетическое заболевание — семейную средиземноморскую лихорадку. Юные пациенты с одинаковыми жалобами пришли на прием вместе с мамой к участковому педиатру Жанне Бабаян в детскую поликлинику № 1 донской столицы.

С 3-летнего возраста у мальчиков систематически, от одного до трех раз в месяц, наблюдаются приступы высокой, до 40 градусов, температуры, сопровождающиеся острой болью в области живота, головной болью, миалгией, артралгией. После тщательного сбора анамнеза, осмотра и проведения всех необходимых лабораторных и инструментальных исследований поставлен предварительный диагноз генетически обусловленного наследственного заболевания — семейная средиземноморская лихорадка, сообщает региональный минздрав.

Братья направлены на консультацию к врачу генетику, который после исследования на молекулярно-генетическом уровне диагноз подтвержден. Мальчики получают специфическое лечение, благодаря улучшилось их самочувствие: прекратились лихорадка и болевые приступы.

Фото: Изображение от fabrikasimf на Freepik