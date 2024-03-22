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У детской больницы Таганрога появилась своя эмблема

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С января нынешнего года детскую городскую больницу Таганрога возглавляет кандидат медицинских наук Сергей Тимофеев. Заступив на должность, он объявил конкурс на изображение эмблемы лечебного учреждения.

Город

В конкурсе могли участвовать не только сотрудники больницы, но и все желающие. Были представлены 34 варианта эмблем, которые разместили на всеобщее обозрение на стене фойе рядом с кабинетом главврача. Наконец коллектив детской городской больницы подвел итоги конкурса.

После тщательного рассмотрения всех вариантов комиссия провела подсчет голосов в рамках тайного голосования. Победила эмблема, которую создал заместитель главного врача по административно-хозяйственной части Анатолий Сидоренко. Она набрала наибольшее количество голосов и стала символом главной детской больницы Таганрога.

Анатолий Ивашов, фото автора и ОК ГБУ РО «Детская городская больница» в г. Таганроге

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детская больница новости Таганрог
Таганрогская правда
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