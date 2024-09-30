У безработного дончанина полицейские обнаружили дома килограмм наркотиков

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Сотрудники транспортной полиции обнаружили и изъяли в Шахтах крупную партию наркотиков, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО. Запрещенное вещество в количестве более 1 килограмма найдено в частном доме 37-летнего безработного гражданина. Он хранил его в стеклянных и полимерных банках и ведрах в своей хозпостройке.
В ходе оперативно-профилактической операции «Мак-2024» сотрудники линейного отдела полиции на станции Шахтная нашли и отправили на экспертизу вещество — ее результат подтвердил, что это марихуана, общей массой более 1 килограмма, что является
крупным размером, говорится в сообщении.
Мужчина пояснил, что наркотик хранил для личного употребления. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства».
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой части статьи, предполагает лишение свободы на срок до 10 лет.
Фото: пресс-служба УТ МВД России по СКФО