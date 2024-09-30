Главная » Новости Ростовской области

У безработного дончанина полицейские обнаружили дома килограмм наркотиков

На чтение 1 мин Просмотров 28 Опубликовано

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Новости Ростовской области

Сотрудники транспортной полиции обнаружили и изъяли в Шахтах крупную партию наркотиков, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО. Запрещенное вещество в количестве более 1 килограмма найдено в частном доме 37-летнего безработного гражданина. Он хранил его в стеклянных и полимерных банках и ведрах в своей хозпостройке.

В ходе оперативно-профилактической операции «Мак-2024» сотрудники линейного отдела полиции на станции Шахтная нашли и отправили на экспертизу вещество — ее результат подтвердил, что это марихуана, общей массой более 1 килограмма, что является
крупным размером, говорится в сообщении.

Мужчина пояснил, что наркотик хранил для личного употребления. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства».

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой части статьи, предполагает лишение свободы на срок до 10 лет.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СКФО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru