У 58-летнего жителя Дона нашли боевые патроны

Мужчина заявил, что нашел их в 2014 году и решил оставить дома.

Сотрудники уголовного розыска Ростовского линейного отдела полиции на водном транспорте в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили 58-летнего жителя Константиновского района, хранившего боеприпасы.

Дома у мужчины полицейские совместно с кинологом со служебно-розыскной собакой обнаружили и изъяли 30 патронов. Экспертиза показала, что все они боевые и пригодны для использования. Задержанный пояснил, что нашел патроны в 2014 году на берегу реки Северный Донец и с тех пор хранил их у себя дома.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное хранение боеприпасов») боеприпасов»). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, сообщает источник.

Фото: пресс-служба УТ УМВД по СКФО