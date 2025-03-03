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У 58-летнего жителя Дона нашли боевые патроны

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Мужчина заявил, что нашел их в 2014 году и решил оставить дома.

Новости Ростовской области

Сотрудники уголовного розыска Ростовского линейного отдела полиции на водном транспорте в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили 58-летнего жителя Константиновского района, хранившего боеприпасы.

Дома у мужчины полицейские совместно с кинологом со служебно-розыскной собакой обнаружили и изъяли 30 патронов. Экспертиза показала, что все они боевые и пригодны для использования. Задержанный пояснил, что нашел патроны в 2014 году на берегу реки Северный Донец и с тех пор хранил их у себя дома.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное хранение боеприпасов») боеприпасов»). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, сообщает источник.

Фото: пресс-служба УТ УМВД по СКФО

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Таганрогская правда
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