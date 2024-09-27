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Тюрьма и штраф: дончанин будет наказан за избиение подростка

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Ранее мужчина уже имел проблемы с законом.

Новости Ростовской области

В Ростовской области вынесен приговор в отношении жителя города Морозовска, который признан судом виновным в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему. Об этом сообщает следком по региону.

Мужчина попросту избил идущего мимо юношу. Инцидент произошел на ул. Тюленина в Морозовске. Фигурант увидел незнакомого 17-летнего юношу, который шел по улице, и спровоцировал с ним конфликт по малозначительному поводу. Далее злоумышленник нанес несовершеннолетнему множественные удары руками и ногами, а также палкой по голове и туловищу. С телесными повреждениями юноша был доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

В ходе следствия выяснилось, что дебошир ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 110 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: следком по РО

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Таганрогская правда
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