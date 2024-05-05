Тысячи таганрожцев приняли участие в пасхальных богослужениях

Праздничные пасхальные службы в ночь с 4 на 5 мая состоялись во всех храмах Таганрога.
Свои поздравления жителям города со Светлым Христовым воскресеньем направил благочинный Таганрогского округа, иерей Борис Гущин.
Вся пасхальная неделя в церковном календаре выделена красным цветом, и по церковной традиции мы называем ее Светлой седмицей. Она является продолжением этого пасхального торжества. Все вы, конечно, к нему готовились: постились, пекли куличи, красили пасхальные яйца, готовились пойти на службу и принять Святое Причастие в пасхальную ночь. Потом, освятив свои приношения, употребить их в семейном кругу с друзьями и близкими. Вот я еще раз вас с этим праздником и поздравляю. Хочу пожелать всем мира, здоровья, счастья, радости, неоскудевающей Милости Божией и всего самого-самого наилучшего, — говорится в пасхальном поздравлении.
К службе, проходившей в Свято-Никольском храме, присоединился глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.
Этот православный праздник учит нас терпению и мудрости, дарит надежду на лучшее. Со Светлым Христовым Воскресением! Христос Воскресе! — написал Андрей Фатеев в своем телеграм-канале.
Освещение куличей в храмах Таганрога продолжается и сегодня, 5 мая, в течение дня.
Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева