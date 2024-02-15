Труба, перегородившая дорогу на Мало-Почтовой: комментарий администрации Таганрога

Жители Таганрога в соцетях обсуждают ситуацию, сложившуюся на улице Мало-Почтовой в Таганроге. Там дорогу перегородила канализационная труба, из-за чего проход по улице ограничен.

«Жизнь на нашей улице разделилась на тех, кто живет за трубой и перед трубой. Мамы с колясками не могут перейти дорогу. Даже водители объезжают ее с трудом», — возмущаются таганрожцы и спрашивают, как долго им терпеть неудобства.

За комментарием мы обратились к городским властям.

Согласно постановлению администрации Таганрога от 28 января 2022 года за Nº93, в городе введен режим ЧС и других неотложных работ в районе чрезвычайных ситуаций, в том числе и на аварийных участках главного самотечного коллектора. Для предотвращения провалов дорожного полотна и грунта по трассе прокладки коллектора ограничено движение транспорта, выпущены соответствующие постановления. Ограждения на уличных проездах установлены в целях безопасности граждан и транспортных средств. На аварийном участке самотечного коллектора по указанному адресу установлены насосы, смонтирован трубопровод Д=800 мм для бесперебойного водоотведения стоков, — говорится в ответе администрации Таганрога.

После завершения ремонта участков аварийного коллектора освободятся проходы для движения пешеходов и транспортных средств. Напомним, ограничение движения транспорта по улице Выгонной (на участке от переулка 3-го Артиллерийского до улицы Мало-Почтовой) введены в конце прошлого года и пока действуют до 25 мая 2024 года.

Заказчиком работ по ремонту канализационного коллектора выступает УЖКХ города Таганрога.

Фото из архива (телеграм-канал Андрея Фатеева)