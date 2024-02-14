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Три участка земли под Таганрогом отданы под Неклиновский МЭОК

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Три участка земли под Таганрогом общей площадью более 40 гектаров будут отданы под строительство межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса.

#Экология

Распоряжение о переводе участков, расположенных в районе села Покровское Неклиновского района из категории участков сельхозназначения в категорию земель, предназначенных для промобъектов, спецназначения, транспорта и энергетики подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Документ размещен на сайте донского правительства.

Собственником самого большого из участков является Мнагацан Хаишбашян, двух других – Такуин Гогорян. Перевод участков из одной категории в другую проводится по ходатайству собственников в целях реконструкции и эксплуатации Неклиновского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса.   

Напомним, что мощность Неклиновский МЭОК почти 234 тысячи тонн отходов в год. Его строительство проводится в пять этапов и должно завершиться до начала 2028 года.

Уже окончены строительные работы двух этапов, включающие карту полигона, весовую, сортировочный комплекс, полигон захоронения отходов, оборудование для обработки и дальнейшей утилизации крупногабаритных и строительных отходов, площадку биокомпостирования и другие объекты инфраструктуры. Получено разрешение на строительство третьей карты полигона, работы по ее созданию в соответствии с графиком должны быть завершены до конца 2024 года.

«Экотранс» активно работает над внедрением проекта по раздельному сбору отходов. Благодаря этому у жителей Таганрога и Неклиновского района есть возможность разделять коммунальные отходы на органические (остатки еды и др.) и неорганические (картон, металл, стекло, пластик). Все контейнеры для раздельного сбора маркированы и обслуживаются двумя типами спецтехники, которая оснащена оборудованием ГЛОНАСС.

Фото donland.ru

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#новости #Таганрог #экология
Таганрогская правда
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