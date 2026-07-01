Три семьи из Ростовской области примут участие в финале всероссийского конкурса «Это у нас семейное»

Это один из самых массовых проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». За выход в финал боролись тысячи семей со всей страны. Участники в течение года выполняли задания, вместе искали общие увлечения, восстанавливали историю своего рода и учились работать в команде.

По итогам окружных полуфиналов и дополнительных онлайн-испытаний определились 330 команд из 85 регионов. В их число вошли и представители Дона — семьи Белик и Князькиных, Дощеугловых, Егоровых и Панфиловых, а также Козоброд и Яровых. Всего от Ростовской области в финал вышли 27 человек.

Стоит отметить, что интерес к конкурсу в регионе был высоким с самого начала. Всего во втором сезоне заявки подали почти 4,5 тысячи донских семей — это около 15 тысяч участников. Конкуренция серьезная, и пробиться в финал было непросто.

Среди финалистов — профессиональные династии: педагоги, железнодорожники, военнослужащие, врачи, строители, энергетики, спортсмены. Есть многодетные семьи, где воспитывают и родных, и приемных детей — в одной из команд их больше тридцати.

Финал пройдет с 5 по 8 июля в Мастерской управления «Сенеж». Церемония открытия 5 июля будет посвящена Году единства народов России: участников ждут парад-шествие, хоровод в национальных костюмах и гастрономический фестиваль с блюдами разных народов.

Основные оценочные мероприятия запланированы на 6 и 7 июля — семьям предстоит показать эрудицию, смекалку и умение слышать друг друга. Победителей наградят 8 июля, в День семьи, любви и верности.

На кону — 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Деньги можно будет направить на покупку дома, квартиры или ипотеку. Все 330 семей-финалистов также получат возможность отправиться в семейные путешествия.

Фото: пресс-служба «Это у нас семейное»