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Три проекта Таганрога получили гранты Президентского фонда культурных инициатив

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Три учреждения культуры Таганрога стали победителями первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2025 года.

Культура

Так, Городской дом культуры с проектом «Живёт Победа в поколениях» получил грант в размере 653,9 тысячи рублей. Проект направлен на сохранение исторической памяти и культурных традиций. Он объединит поколения, предоставив уникальные возможности для школьников раскрыть свой творческий потенциал.

На проведение «Культурной закрутихи» Дворец культуры «Фестивальный» получил поддержку фонда в размере 528,9 тысячи рублей. Инициатива поможет приобщить детей к занятиям народным танцем.

«Знание своей культуры и участие в культурной деятельности закладывают в человеке базовые нравственные ориентиры, такие как уважение к истории, традициям, духовным основам, а также позволяет раскрыть таланты и способности каждого человека», — подчеркивают организаторы проекта.

Концертная программа «Музыка и проза», которую подготовит Таганрогский камерный оркестр, — это соединение классической музыки и творчества А.П. Чехова. Размер гранта — 287,6 тысячи рублей.

«Победы в грантовом конкурсе — это не только финансовая поддержка для реализации творческих замыслов, но и возможность для горожан узнать больше о культурных ценностях и познакомиться с искусством», — отмечает управление культуры Таганрога.

Поздравляем наших победителей и ждем новых, ярких проектов!

Фото Анатолия Ивашова (из архива)

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Таганрогская правда
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