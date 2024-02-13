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Три пожара произошло в Таганроге за прошлую неделю

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По данным МКУ «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории г. Таганрога», с 5 по 12 февраля на территории города произошло 3 пожара. Пострадавших нет.

Новости Таганрога

При обнаружении пожара необходимо:

— немедленно сообщить о нем в пожарную охрану по телефону «01» или с мобильного  телефона — «010», «01» или «112» в ЕДДС; 
— до прибытия пожарной охраны принимать меры по спасанию людей, имущества и тушению пожара;
— оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара.

Берегите себя и своих близких!

Фото из архива (Анатолий Ивашов)

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#МЧС #пожар #происшествия
Таганрогская правда
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