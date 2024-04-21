Три дня без воды: с 22 по 24 апреля в Таганроге ограничат водоснабжение из-за аварии

Завтра, 22 апреля, специалисты МУП «Управление «Водоканал» приступят к аварийно-восстановительным работам на Донском техническом водоводе.

Напомним, об ограничении водоснабжения жителям Таганрога сообщили еще 18 апреля. Коммунальная авария произошла на Донском техническом водоводе диаметром 1420 мм, расположенном на очистных сооружениях «Водоканала» в райне б. Морская.

Холодное водоснабжение Таганрога будет осуществляться пониженным давлением с 08.00 22 апреля до 24.00 24 апреля. Подать заявку на подвоз воды можно в аварийно-диспетчерской службе «Водоканала» по телефону: +7 863 431-94-38, — уточнили в учреждении и извинились перед горожанами за временные неудобства.

В сентябре 2023 года город также прожил несколько дней без воды. Тогда аварию удалось устранить раньше намеченного срока.

Фото из архива (телеграм-канал Андрея Фатеева)