Три человека погибли в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь

Взрослый и двое детей погибли 23 июня в результате ракетного удара ВСУ по Севастополю. Осколки ракеты попали на городской пляж. Пострадали 100 человек.

«Количество погибших выросло до 3 человек: мы потеряли двух детей и 1 взрослого. Раненных — 100 человек. Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах. Операционные развёрнуты. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал в своём телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

В Минобороны РФ сообщили, что 23 июня около 12.15 киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями.

«В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты «ATACMS» были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города» — говорится в сообщении.

Соболезнования родным и близким погибших выразил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«От имени жителей Ростовской области выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших от удара ВСУ по Севастополю. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Дон готов оказать всю необходимую помощь, если она понадобится. Ростовская область с Севастополем!» — написал глава региона в своих соцсетях.

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