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Трезвость на дорогах: донская Госавтоинспекция будет массово проверять водителей

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Инспекторы будут выявлять и другие нарушения ПДД.

Новости Ростовской области

Сегодня в Ростовской области стартуют масштабные проверки водителей — сотрудники ДПС будут их массово останавливать, чтобы выявить признаки алкогольного или наркотического опьянения. В региональной Госавтоинспекции предупредили, что это кампания продлится все предстоящие выходные.

Если инспекторы заподозрят нетрезвость водителя в ходе этих проверок, будет проводиться освидетельствование в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, будут выявляться и другие нарушения Правил дорожного движения, в частности, связанные с тонировкой автомобилей, а также дрифт и агрессивное вождение.

К борьбе пьяными за рулем и другими нарушениями ПДД предлагают подключаться и жителям: в Ростове уже действует телефон «красной линии» (8 999 471 07 47), по которому можно сообщить о фактах опасного вождения на дорогах.

Фото: скрин видео Госавтоинспекции

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Госавтоинспекция новости Ростовская область трезвость на дорогах
Таганрогская правда

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