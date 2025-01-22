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Тревел-эксперт Андрей Войтович расскажет о культурном коде Таганрога

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26 января в конференц-зале библиотеки им. А.П. Чехова  состоится лекция тревел эксперта, гида-экскурсовода, члена экспертного совета по развитию туризма в городе Андрея Войтовича «Культурный код Таганрога: вчера, сегодня, завтра».

Новости Таганрога

Лекция пройдет в рамках абонемента «Известный неизвестный Таганрог». Начало в 11 часов. Адрес: ул. Греческая, 105.

«Тема заявлена мощная и значимая. Это значит, буду ломать старые «шаблоны и стереотипы» о Таганроге как о провинциальном городке. Будем рассматривать исторические и культурные события, достижения через принципы культурного кода, а людей — по канонам «гений места», — написал Андрей Войтович на своей странице в соцсети и пригласил всех желающих на встречу в библиотеку.

Фото туркомпании «Судаков Тревел»

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Таганрогская правда
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