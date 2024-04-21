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Трем подросткам из Таганрога нужна новая семья

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Двум родным братьям и сестре, которые сейчас воспитываются в одном из центров помощи детям Таганрога, нужна новая семья.

#Проекты

«Таганрогская правда» продолжает проект «Ищу семью». С его помощью многие наши юные земляки, оставшиеся по разным причинам без попечения родителей, обрели свой дом и близких людей.

Сегодня мы знакомим вас с Ильей, Никитой и Еленой — родными братьями и сестрой. Напоминаем, что этих ребят можно брать в семью только вместе.

Младший из подростков 12-летний Илья, добрый и ласковый кареглазый мальчик. Илья общительный, дружелюбный, очень артистичный. Посещает вокальный кружок народной песни, с удовольствием играет в шахматы, занимается декоративно-прикладным творчеством. В свободное время любит лепить из пластилина, смотреть музыкальные и кулинарные телепрограммы. Активно участвует в жизни образовательного учреждения.

Никите 14 лет. Это любознательный, рассудительный, впечатлительный подросток. Как и младший брат занимается вокалом, любит мастерить. А еще Никита — участник программы дополнительного образования «Лидерами не рождаются, лидерами становятся» и предметно-тематических онлайн-викторин по окружающему миру и литературе. Ему нравится разучивать тексты к театральным постановкам и концертным номерам, а в свободное время — кататься на самокате и велосипеде.

Старшая среди ребят 16-летняя Елена. Она растет настоящей артисткой. Помимо вокального кружка занимается индийскими танцами, участвует в театральных постановках. Лена с увлечением учится, осваивает и программы дополнительного образования. Педагоги отмечают ее лидерские качества, коммуникабельность, внимательность к младшим. Вместе с другими ребятами Лена принимает участие в мероприятиях класса и школы, а также во всех трудовых и коллективно-творческих делах учреждения.

Возможная форма устройства детей: усыновление, опека, попечительство. 

По всем вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних управления образования Таганрога (пер. Красногвардейский, 1, кабинет 12, тел. 8 (8634) 64-89-98).

Ранее мы рассказывали о семье из четырех ребят — двух родных братьях и сестрах.

На главной Изображение от pressfoto на Freepik

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Таганрогская правда
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