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Трех пропавших мужчин разыскивают в Таганроге

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В Таганроге разыскивают трех пропавших мужчин, сообщает поисковый отряд Лиза Алерт. О двоих из них ничего не известно с 5 августа. Еще один пропал в конце июля.

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О местонахождении 60-летнего Александра Викторовича Пузикова ничего не известно с 29 июля. Его Рост 179 см, плотного телосложения, волосы седые с залысиной. Был одет в серую рубашку, темно-синие спортивные штаны, коричневые шлепанцы.

46-летний Алексей Витальевич Васильченко пропал 5 августа. Его рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. В день исчезновения предположительно был одет в темные бриджи, серую футболку, черные тапки.

Также 5 августа ничего не известно о местонахождении 47-летнего Титова Егора Валерьевича. Его рост 177 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Был одет в темно-синюю куртку, зеленую майку, джинсы и кроссовки болотного цвета. С собой у него был черный рюкзак.

Сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей просят по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

Фото ВК поисковый отряд «ЛизаАлерт» Ростовской области

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Лиза Алерт новости происшествия розыск пропавших Таганрог
Таганрогская правда
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