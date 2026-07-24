Трассы из Ростовской области в Крым планируют защитить антидроновыми сетями

Речь идет о маршрутах Ростов-на-Дону — Джанкой и Ростов-на-Дону — Керчь.

В России рекомендовано защитить гражданские автомобильные трассы от атак беспилотников с помощью улавливающих сетей «Дарвин». Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании-производителя «Системы механической защиты» (СМЗ).

В организации уточнили, что в мае на федеральном уровне было принято решение, которое направили в регионы, об укрытии автотрасс разных категорий антидроновыми сетями. Сеть «Дарвин» включили в этот документ как основной опорный продукт для защиты дорог от дронов-камикадзе. Сейчас ведутся подготовительные работы. Как отметили в СМЗ, сети «Дарвин» эффективны против FPV-дронов и беспилотников самолетного типа, например Hornet.

Сети могут использоваться и для защиты трасс, ведущих в Крым.

«Особенно важно предотвратить атаки БПЛА на маршрутах Ростов-на-Дону — Джанкой (640 км) и Ростов-на-Дону — Керчь (530 км)», — пишет ТАСС.

Установить сети планируется также в ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской, Брянской, Белгородской и Курской областях. Протяженность коридоров безопасности, которые накроют сетями, будет зависеть от решений местных властей.

Фото из архива