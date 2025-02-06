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Транспортные полицейские обнаружили у жителя Дона боевые патроны и порох

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Сотрудники Сальского ЛО МВД России на транспорте установили, что житель Орловского района хранил дома боеприпасы.

Новости Ростовской области

В результате оперативно-розыскных мероприятий у 52-летнего мужчины обнаружили и изъяли полимерную банку с сыпучим веществом серо-зеленого цвета и патроны.

«Экспертиза подтвердила, что 11 патронов являются боевыми, а вещество массой более 140 грамм — это бездымный порох промышленного изготовления, пригодный к взрыву. Боеприпасы дончанин хранил у себя дома с мая 2009 года», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, предполагает лишение свободы на срок до восьми лет.

Фото пресс-службы УТ МВД России по СКФО

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Таганрогская правда
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