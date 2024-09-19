Традиционный #ДоброКвест собрал волонтеров Таганрога в городском парке

В Таганроге состоялся ставший уже традиционным #ДоброКвест, организованный муниципальным центром развития добровольчества #ТагВолонтер при поддержке отдела по делам молодежи администрации Таганрога, ГАУ РО «Донволонтер», комитета по молодежной политике Ростовской области и партнеров.

29 команд собрались на площадках парка культуры и отдыха имени М. Горького в дни празднования 326-й годовщины Таганрога.

Основная цель #ДоброКвеста — создание условий для развития волонтерского движения, знакомство молодежи с социально ориентированными организациями Таганрога. А для учащихся школы № 9 с углубленным изучением английского языка #ДоброКвест стал еще и открывающим событием в рамках реализации Всероссийской программы «Обучение служением. Первые», в которой наши ребята принимают участие как «пилотная» школа Ростовской области.

Представителям таганрогской молодежи из разных образовательных организаций было предложено попробовать себя в качестве добровольцев на различных тематических площадках, узнать о существующих направлениях волонтерской деятельности и о том, какие социально ориентированные организации реализуют проект «Добрый Таганрог».

Любой волонтерский отряд должен быть сплоченным. Именно поэтому Диана Архипова, юный амбассадор международной премии #МЫВМЕСТЕ, провела для ребят тренинг на командообразование.

Данила Захаров вместе со спортивным клубом «Южный Дракон» и студентами Таганрогского института управления и экономики рассказали о своем проекте, провели разминку и показали настоящего «Южного Дракона».

На точках «Волонтерство в ЧС» и «Российский Красный Крест» Ольга Аверченкова (АНО помощи детям и женщинам «ДоброВнутри», Национальный центр помощи детям), инструктор Красного Креста Светлана Заколодняя и инструктор ДПЧС РО Сергей Опенько рассказали о безопасности в современном мире и показали, как правильно оказывать первую помощь и транспортировать пострадавших.

Директор АНО «Луч Надежды» Сенильга Бартенева и возглавляемая ею команда преподавателей факультета психологии и социальной педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова подготовили творческий блок заданий «Живая инклюзия», в ходе которых Сенильга Эмильевна и ее коллеги рассказали о ценностях инклюзии и социального волонтерства.

Об экологическом волонтерстве участники смогли узнать, посетив точку, организованную АНО «Первый взгляд». Алексей Беляев подчеркнул важность раздельного сбора мусора, поведал о проектах, реализуемых его организацией, пригласил присоединиться к субботникам на Богудонии, реализуемым при поддержке благотворительного фонда «Синара»

Тренер, руководитель секции «Школа выживания» Дворца молодежи Сергей Акимов подготовил для участников настоящую полосу препятствий, преодоление которых вызвало бурю эмоций. Отдел по туризму управления проектной деятельности администрации Таганрога провел викторину на знание нашего города, его истории и достопримечательностей. А специалисты «Движения Первых» Таганрога вместе с участниками подготовили талисманы добра и подписали открытки для военных, находящихся в зоне СВО.

Суммарно в #ДоброКвесте приняло участие 29 команд из разных школ, колледжей и институтов нашего города. Праздник добра удался! По окончании добровольческим отрядам вручили сертификаты участников и сувениры от партнеров, а волонтеры-организаторы получили благодарственные письма за проделанную работу.

Екатерина ИВАНЧЕНКО, фото предоставлены муниципальным центром развития добровольчества #ТагВолонтер