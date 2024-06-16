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Товары для домашней аптечки теперь доступны в почтовых отделениях Таганрога

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Почта России масштабировала проект «Витрина здоровья». Теперь нелекарственные препараты можно купить в 17 000 отделений Москвы и Московской области, Северо-Запада и центральной части, Дальнего Востока, Северного Кавказа, Сибири, Урала, Поволжья и юга России. В Ростовской области такая возможность появилась у клиентов более 500 почтовых отделений.

#В стране

Сегодня в ассортименте «Витрин здоровья» есть самые необходимые и популярные нелекарственные препараты и медицинские изделия. Посетители почтовых отделений могут купить средства для оказания первой помощи, а также БАДы, витамины, кремы, термометры и другие товары для домашней аптечки.

Почта становится мультифункциональной: к традиционным почтовым сервисам добавляется получение товаров из маркетплейсов и интернет-магазинов, финсервисы, мобильная связь, билеты, продукты первой необходимости — а теперь и товары для здоровья. Там, где рядом нет отделения банка, магазина, аптеки, почтовое отделение берёт на себя эти функции, заботится о том, чтобы всё самое важное было в шаговой доступности», — отметил руководитель по развитию продуктов и сервисов Почты России Антон Нечаев.

Почта запустила пилотную продажу нелекарственных препаратов в феврале 2023 года. Тогда первые «Витрины здоровья» появились в 40 отделениях Санкт-Петербурга, а также Ленинградской, Калининградской, Архангельской, Мурманской и Вологодской областей. По результатам теста было принято решение расширить проект.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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здоровье Почта России Ростовская область Таганрог
Таганрогская правда
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