«Тотальный диктант» жители Таганрога смогут написать 20 апреля на двух площадках

Проверить свои знания по русскому языку таганрожцы смогут в библиотеке и Таганрогском институте имени А.П. Чехова. Регистрация уже открыта.

Зарегистрироваться на акцию, которая пройдет 20 апреля по всему миру, можно на сайте проекта totaldict.ru.

В Таганроге «Тотальный диктант» примет участников на двух официальных площадках:

в Таганрогском институте имени А.П. Чехова (филиале) РГЭУ (РИНХ) – без регистрации – ул. Инициативная, 48;

в библиотеке имени А.П. Чехова – с регистрацией, количество мест ограничено – ул. Петровская, 96.

На странице ВКонтакте вы найдете подробную инструкцию по регистрации.

В этом году «Тотальный диктант» расширяет возрастные границы и предлагает принять в нем участие младшим школьникам. Специально для детей от 7 до 10 лет автор Тотального диктанта–2024 российская писательница и журналист Анна Матвеева написала текст. В день диктанта его прочтет на площадке Таганрогского института имени А.П. Чехова Любовь Потураева – кандидат филологических наук, доцент, учитель начальных классов высшей квалификационной категории, Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации.

Отметим, что в этом году «Тотальный диктант» проводится в России в 20-й раз, а Таганрог участвует в акции с 2013 года. В прошлом году участие в проверке знаний приняли 153 жителя города.

Фото из архива (администрация Таганрога)