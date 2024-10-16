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ТОС № 39 из Таганрога занял второе место на областном конкурсе

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Определены лучшие поселения и территориальные общественные самоуправления Ростовской области. Среди лауреатов регионального конкурса ТОС №39 из Таганрога.

Город

Донской губернатор Василий Голубев утвердил итоги ежегодных областных конкурсов на звания «Лучшее поселение Ростовской области» и «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области».

Цель конкурсов – вовлечение населения в работу местного самоуправления, распространение положительного опыта и лучших практик.

В областном конкурсе территориальных общественных самоуправлений городских округов ТОС №39 из Таганрога занял второе место. Победителем стал ТОС №2 Советского района Ростова, третье место у ТОС «Созвездие» из Волгодонска.

Ранее мы рассказали, что пять организаций из Таганрога стали лауреатами «Премии добра».

Фото из архива

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Таганрогская правда
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