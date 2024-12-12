Торжественное вручение паспортов юным горожанам прошло в Таганроге

Мероприятие традиционно проводится в преддверии Дня Конституции.

В Таганроге свой главный документ — паспорт гражданина Российской Федерации — получили 14-летние жители города. Вручение им паспортов в торжественной обстановке в стенах МФЦ было приурочено к важному государственному празднику — Дню Конституции. Мероприятие уже стало в городе доброй традицией. Для 14-летних подростков — это важное событие, которое помогает осознать свою связь со страной, ее культурно-историческим наследием, почувствовать себя частью единого российского народа.

В торжественной церемонии вручения паспортов приняли участие первый заместитель главы администрации города Таганрога Христофор Ермашов и председатель Городской Думы города Таганрога Роман Корякин, сообщает пресс-служба администрации города.

Юным гражданам РФ напомнили, что паспорт дает не только новые права, но и обязанности. Руководители города пожелали ребятам стать достойными гражданами России, честно служить своей Родине, приносить ей пользу, знать и ценить историю своей страны и города.

Фото: пресс-служба администрации г. Таганрога