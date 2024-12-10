Топ-4 доставки пиццы в Таганроге. Акции и скидки. Лучшая пицца в городе Таганроге — вкусно и недорого

Мы собрали рейтинг лучших пиццерий города Таганрога на основе реальных отзывов, написанных обычными людьми из твоего города.
Расскажем про вкусную пиццу, бесплатную доставку, отличные акции и скидки, а также про бесплатные блюда за баллы от Chibbis. Делай заказ и получай одно блюдо в подарок.
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1. Ресторан «Терраса»
- Бесплатная доставка при заказе от 1200 рублей.
- Хиты продаж: пицца Гавайская, пицца Курица Терияки, пицца Пепперони.
Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!
- Ролл Калифорния с крабом;
- Гиро с курицей М;
- Блин с ветчиной и сыром.
Ресторан «Терраса» — 87% положительных отзывов и отличная пицца
Примеры отзывов
Марина
Благодарю ☺️ Очень вкусно, понравилось и детям и взрослым! Быстрая доставка, рекомендую
Заказ: Гиро с курицей М, Ролл курица с ананасом, Ролл «Тенкогу», Сицилия
Олеся
Вкусный комбонабор пиццы, как раз на кампанию подростков!замечательный сервис ресторана и доставки ,спасибо большое буду заказывать ещё)
Заказ: Акция 4 Пиццы За 999 Руб, Имбирь
Нато
Спасибо большое!!! Всё было очень вкусно, обязательно сделаем ещё раз у Вас заказ
Заказ: Ролл «Калифорния с крабом», Ролл «Тобико Маки», Ролл Гринн, Ролл «Сурими Маки», Ролл «Филадельфия в кунжуте», Ролл «Каппа Маки», Ролл «Эби Маки»
2. Ресторан «Мясник и Бык»
- Доставка 250 рублей при заказе от 1 рубля.
- Хиты продаж: пицца Мексикана, пицца Маргарита, пицца Мясная.
Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!
- Картофель фри.
Ресторан «Мясник и Бык» — 87% положительных отзывов и отличная пицца
Примеры отзывов
Ната Река
Сделали заказ на ужин в мясник и бык, приготовили , привезли очень быстро, и вкусно, все отлично
Заказ: Медальоны из говядины, Телятина в сливочном соусе с грибами
Анастасия
самый вкусный шашлык в городе
Заказ: Цезарь с куриной грудкой, Четыре вида сала, Шашлык из свиной шеи, Спагетти карбонара, Картофель фри, Овощи на гриле
Татьяна
быстрая доставка. все продукты были свежие и теплые. Большое спасибо. заказы делаем постоянно.
Заказ: Ребрышки свиные под соусом BBQ, 2 × Греческий салат с каперсами и оливками, 2 × Картофель фри, Филе судака
3. Ресторан «Мята Food»
- Бесплатная доставка при заказе от 2000 рублей.
- Хиты продаж: пицца Двойная пепперони, пицца Красное и Белое, пицца Курица и грибы.
Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!
- Жареный сыр;
- Луковые кольца;
- Наггетсы.
Ресторан «Мята Food» — 87% положительных отзывов и отличная пицца
Примеры отзывов
Александр
По времени доставки проблем не было. В плане еды тоже все чудно.
Заказ: Сендвич с ветчиной, Бургер «Гавайский», Паста «Феттуччине лососем», «Хачапури по-аджарски», Пирог «Мясной» 25 см, Суп Том Ям с курицей
Анастасия Деревянка
Всё доставили вовремя))) Блюда были не остывшие и очень вкусные!
Заказ: Сет «Катана» 52шт, ПЕППЕРОНИ 23 см пышное тесто
Татьяна
Отличная цена, свежая продукция и своевременная доставка!
Заказ: Сет «Запеченный килограмм» 30шт, Эби Грин 6шт
4. Ресторан «ПИТЬ КОФЕ»
- Бесплатная доставка при заказе от 1000 рублей.
- Хиты продаж: пицца Жюльен с грибами, пицца Пепперони, пицца Мясная.
Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!
- Сэндвич с курицей, овощами;
- Сырники с медом.
Ресторан «ПИТЬ КОФЕ» — 91% положительных отзывов и отличная пицца
Примеры отзывов
Елена
Спасибо за быструю доставку и вкусную еду)
Заказ: Соус Спайси 50гр, Торт «Фундучитто», Вок с баклажанами, Подарок Сэндвич с курицей, овощами, Картофель фри, Ролл «Фрай», Салат «Цезарь» с курицей
Юрий
Доставили быстро. И, как всегда, ооочень вкусно!
Заказ: Подарок Сэндвич с курицей, овощами, Пицца «Мясная» большая, Вок с говядиной, Сухарики чесночные
Любовь
Всё было горячим,хорошо упаковано. Блюда вкусные,а булочки просто бомба. Рекомендую
Заказ: Подарок Сырники с медом, Сырный суп с беконом, Салат «Греческий», Дабл Капучино, 5 × Булочка пражская 1шт, Яблочный штрудель , Филе индейки с баклажанами и томатами
Сделай свой день лучше – закажи на Chibbis самую вкусную пиццу с доставкой на дом в твоем городе и выбери +1 блюдо в подарок.
И главное: не забудь оставить отзыв после заказа – пусть другие узнают, что тебе было вкусно.
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