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Точечные отключения: восстановить энергоснабжение Таганрога планируют в первой половине дня

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Часть потребителей Таганрога утром 19 июля по-прежнему остается без электроэнергии.

Город

За минувший день на телефон диспетчерской службы 112 поступило 9572 обращения от жителей города, из них 6571 — по вопросам отсутствия электроснабжения.

Адреса, где на сегодняшний день зафиксированы точечные отключения, назвал глава администрации города Андрей Фатеев. Данные об отсутствии электричества поступили из ЮЗЭС.

Без света остаются улица Металлургическая, 1-12, 11, 21, 32, 45; переулок 18-й, 25–37; ул. Одесская, 31, 35, 37; ул. Ленинградская, 35; ул. Александровская 200-208, 214; ул.Свободы 31-47.

«Плановый срок устранения — первая половина дня. Продолжаем постоянный мониторинг ситуации и координацию работы по устранению неполадок совместно с ЮЗЭС», — уточнил Андрей Фатеев.

Фото из архива

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Андрей Фатеев нет света ограничения отключение света энергоснабжение
Таганрогская правда
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