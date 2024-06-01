«ТМК-ТАГМЕТ» из Таганрога стал бронзовым призером чемпионата России по настольному теннису

Теннисистки команды «ТМК-Тагмет» по итогам турнира плей-офф, состоявшегося в универсальном спортивном зале «Дружба» в московских «Лужниках», в шестой раз в истории клуба завоевали бронзовые медали чемпионата России в женской премьер-лиге.

Из года в год отстаивать свое место на пьедестале может только команда действительно опытная и даровитая. Еще до начала нынешнего сезона главный тренер «ТМК-Тагмет» Сергей Беловол открыто заявлял, что его команде по силам пятая позиция в регулярном чемпионате. Более того, заняв ее после первого тура, команда демонстрировала завидную стабильность. А когда определились позиции всех команд – участниц плей-офф, Сергей Беловол впервые заявил, что при сложившемся раскладе не исключает возможности пройти в полуфинал!

Вступить в борьбу команде пришлось с первого же круга. Нижний Новгород стал идеальным соперником для разогрева.

Лидер «ТМК-Тагмета» Юлия Прохорова не дала и тени надежды Любови Тэнцер, обыграв ее за явным преимуществом в трех сетах (11-2, 11-5, 11-4). Несмотря на то, что против нашей Ольги Куликовой нижегородцы неожиданно выпустили играющую в защитной манере Марию Долгих (а у Ольги с защитницами игра идет не всегда), наша спортсменка как задала нужный ей темпоритм, так и не упустила его до конца (11-4, 11-8, 11-7). Однако Елене Абаимовой не удалось навязать свою манеру игры Анне Рязановой. Более того, первый сет она даже уступила 10-11. Чтобы затем на мастерстве взять подряд две партии: 11-7 и 11-6. Четвертая прошла вновь в равной борьбе, но на финише теперь уже наша теннисистка оказалась хладнокровнее: 11-10 и 3:1 во встрече при общекомандной сухой победе.

Таким образом, «ТМК-Тагмет» вышел во второй круг турнира плей-офф, иначе говоря, в четвертьфинал, где нашу команду ждал «УГМК-Резерв», занявший четвертое место в регулярном чемпионате и дважды обыгравший в нем таганроженок. Но стоит отметить одно обстоятельство: обе победы над «ТМК-Тагметом» вторая команда из спортклуба Уральского горно-металлургического комбината одержала у себя дома в Верхней Пышме, где, как говорится, и стены помогают. Здесь же, в Москве стремление взять реванш соединялось у наших спортсменок с хорошо им знакомым чувством, сродни охотничьему: победитель этой встречи независимо от дальнейшего исхода получал медали.

И вновь выше всяких похвал действует Юлия Прохорова. С первых же секунд встречи с Ариной Слаутиной она обрушивает на соперницу шквал атак. Партия оказывается скоротечной и редкой по счету: 11-1. Дальше игра принимает более уравновешенный характер с очевидным для всех преимуществом: в двух сетах по 15-8 и сухая победа в копилке «ТМК-Тагмета».

А вот следующая встреча приносит такую же победу «УГМК-Резерву». Маргарита Фетюхина оказалась в роли догоняющей Ольгу Вишнякову после вчистую проигранного первого сета: 5-11. Во втором Рита сумела навязать борьбу и даже выйти вперед, но, когда ей осталось взять единственное очко, Вишнякова уперлась так, что отыграла пять сет-болов и выиграла-таки партию: 10:11. Фетюхина старалась как могла, чтобы спасти третий сет и попробовать вытянуть встречу, но он закончился так же, как второй.

Во многом решающим стал поединок Ольги Куликовой с Анастасией Ивановой. Наша теннисистка уступила сопернице на старте 8-11, во втором сете вышла вперед, но при счете 10:9 в ее пользу главный тренер «ТМК-Тагмета» неожиданно берет тайм-аут. Что говорил спортсменке Сергей Беловол, нам неизвестно, но очевидно, что он больше всего не хотел повторения истории в предыдущей встрече с Фетюхиной: ведь если бы и здесь сопернице удалось отыграться, судьба матча могла повиснуть на волоске. Как бы там ни было, Ольге удается взять 11-е очко и сравнять счет встречи, а затем, обретя уверенность, взять еще две партии подряд (11-4 и 11-6).

В нынешнем сезоне оба лидера соперничающих команд – Прохорова и Вишнякова – встречались дважды, и оба раза сильнее оказывалась уральская спортсменка. Зато в решающем третьем наша Юлия оказалась хладнокровнее и точнее, взяв реванш в четырех сетах (11-9, 11-3, 8-11, 11-8). А какие эмоции таились под этим хладнокровием, увидели все, когда Юля, взяв последнее очко, вскинула победно руки! А потом все девчонки «ТМК-Тагмета», высыпав на площадку, обнявшись, пустились в танец, не сдерживая ликования!

Они вновь принесли Таганрогу медали чемпионата страны, сыграв объективно на максимуме своих возможностей.

Да, еще были впереди два проигранных с сухим счетом полуфинальных матча с чемпионом страны – первой командой «УГМК». Но кто, скажите, сегодня в здравом уме может даже предположить возможность сыграть на равных со сборной России во главе с одной из лучших теннисисток Китая?! Наши девчата и так в первом полуфинале, раскрепостившись, сыграли отменно: те же Оля Куликова и Рита Фетюхина уступили соперницам лишь в пяти партиях, причем Рита в заключительной вообще со счетом 6-7. А что касается китаянки Сунь Минян, так она за весь сезон не только не проиграла ни одной встречи, но и уступила лишь в двух партиях.

По результатам плей-офф состав команд на пьедестале почета по сравнению с прошлым сезоном не изменился: чемпионом третий раз подряд стал «УГМК», серебро вновь досталось «Самарочке», у «ТМК-Тагмета» — еще одна бронза. Уже шестая в истории нашей команды.

А всего за 12 сезонов выступлений в премьер-лиге «ТМК-Тагмет» 8 раз поднимался на пьедестал почета. Есть у нашей команды и звание чемпионов страны, и серебряные медали.

Завидная для очень многих стабильность мастерства. И законный повод таганрожцам для гордости за «ТМК-Тагмет». За Беловола и его команду.

Антон СКОРОХОД, фото предоставлены пресс-службой АО «ТАГМЕТ»