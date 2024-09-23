ТКЗ «Красный котельщик» — флагман отечественного котлостроения

Продолжая виртуальные экскурсии по выставке промышленных предприятий Таганрога, представляем легендарное предприятие с богатыми традициями и уникальной историей – Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик».

«Красный котельщик» – флагман отечественного котлостроения, который способствует процветанию России и развитию ее экономики, — говорит генеральный директор ПАО ТКЗ «Красный котельщик» Михаил Клугман. — Работая в стратегически важной отрасли, наш завод берет на себя серьезные обязательства и устанавливает высокие стандарты качества. Предприятие всегда действует в интересах заказчиков, предлагая рынку современное высокотехнологичное оборудование. Коллектив ТКЗ постоянно профессионально развивается, участвуя в важных для энергетики проектах. Реализует свой потенциал, предлагая уникальные решения и осваивая новые продуктовые линейки. Согревая и освещая города, делает лучше жизнь миллионов людей».

22 сентября 2024 года «Красный котельщик» – градообразующее предприятие Таганрога, которое входит в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса России, – отметил 128 лет со дня своего основания. У завода – тысячи зарубежных и отечественных референций. Поставки энергетического оборудования в десятки стран. В числе ключевых клиентов – крупнейшие генерирующие объекты, включая тепловые и атомные станции.

Обеспечивая заказчиков экологичным, надежным и эффективным оборудованием, на «Красном котельщике» не просто создают настоящее мировой энергетики. Обладая мощным научным и конструкторским потенциалом, используя современные компьютерные программы, здесь проектируют ее будущее.

На предприятии создают новые паровые котлы, котлы-утилизаторы, теплообменное и емкостное оборудование. Проектируют узлы для обеспечения ремонтных программ на действующих объектах.

«Мы закладываем технический уровень выпускаемой продукции – уровень, который диктуют внутренний и внешний рынки, личные пожелания клиентов, вкладывая ум, душу и сердце в реализуемые проекты, — рассказывает инженер-конструктор конструкторского бюро «Красного котельщика» Ольга Задорожная. — Конструкторское бюро – место, где зарождаются идеи и появляются инновационные решения, на производстве – в сердце «Красного котельщика» – задумки конструкторов воплощаются в металле. В цехах завода можно увидеть настоящие произведения искусства – во многом футуристичные, но от этого не менее функциональные».

Сотрудники цехов работают над традиционной, востребованной среди заказчиков номенклатурой. Осваивают новую продукцию, включая оборудование для атомных станций.

«Современное оборудование для энергообъектов по всему миру производят реальные люди в наших цехах. Мы не боимся вызовов и высокого темпа, — отмечает котельщик цеха корпусного оборудования ТКЗ Роман Мельников. — Работаем с максимальной отдачей ради наших клиентов. Взять для примера, атомные проекты. Это оборудование с особыми требованиями и подходами, своей культурой изготовления, которая требует исключительно высокого качества и мастерства».

«Красный котельщик» максимально быстро адаптируется к запросам и пожеланиям клиентов. Помогает в этом модернизация площадки. Рекордные объемы инвестиций в производство вывели завод на уровень высокотехнологичных российских компаний, обеспечив его передовыми технологиями и современными станками. Это позволяет успешно реализовывать текущие задачи в сфере энергетики, дает широкие возможности для участия в перспективных проектах.

Однако главный капитал «Красного котельщика» – это коллектив. Создание благоприятной, комфортной атмосферы на рабочем месте – один из приоритетов. Каждого сотрудника на заводе окружают теплом и заботой. Вовремя выплачивается заработная плата и премии. Реализуются социальные проекты, рассчитанные в том числе на членов семей работников ТКЗ. С 1 апреля 2024 года стартовала программа благополучия сотрудников «Больше, чем работа», в которой появились такие новые направления, как частичная компенсация процентов по ипотеке и добровольное медицинское страхование для всех сотрудников.

«В том, что «Красный котельщик» – больше, чем работа, котлостроители убедились давно, — заключает рассказ о заводе ведущий менеджер дирекции по работе с персоналом «Красного котельщика» Елена Полтарушникова. — Мы реализуем социальные проекты, которых нет у многих региональных компаний. Применяем инновации в решение кадровых и профессиональных вопросов. Гордимся человекоцентричной социальной политикой, которую проводит наш завод. Благодаря ей «Красный котельщик» входит в ТОП-50 привлекательных и открытых работодателей России, занимая первую строчку в этом рейтинге среди компаний Донского региона».

Фото ПАО ТКЗ «Красный котельщик»