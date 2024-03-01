ТХМ проводит художественно-музыкальный тренинг для милых дам

Необычное музейное мероприятие состоится в Таганрогском художественном музее 9 марта.

Посетителей ждет лирическое живописное путешествие, во время которого вам откроются секреты талантливейших художников, поэтов и музыкантов.

Бдительным мужьям и кавалерам сопровождать своих прекрасных дам на нашу праздничную встречу категорически РАЗРЕШАЕТСЯ, — отмечают организаторы.

Концерт состоится 9 марта в 16.00 в музейном корпусе по адресу: ул. Александровская, 56.

Справки по телефону: 8 (8634) 38-31-70.

Фото ТХМ