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ТХМ проводит художественно-музыкальный тренинг для милых дам

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Необычное музейное мероприятие состоится в Таганрогском художественном музее 9 марта.

Культура

Посетителей ждет лирическое живописное путешествие, во время которого вам откроются секреты талантливейших художников, поэтов и музыкантов.

Бдительным мужьям и кавалерам сопровождать своих прекрасных дам на нашу праздничную встречу категорически РАЗРЕШАЕТСЯ, — отмечают организаторы.

Концерт состоится 9 марта в 16.00 в музейном корпусе по адресу: ул. Александровская, 56.

Справки по телефону: 8 (8634) 38-31-70.

Фото ТХМ

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#ТХМ #экскурсия культура новости музеи Таганрога
Таганрогская правда
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