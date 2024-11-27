ТХМ приглашает на викторину и мастер-класс по народным промыслам

Интересное музейное мероприятие состоится в Таганрогском художественном музее 30 ноября в 12 часов.

«Приглашаем детей и взрослых в художественный музей на занимательную и познавательную призовую викторину «Секреты народных промыслов». Вы узнаете много интересного о самых известных народных декоративных промыслах России, сможете проявить свои знания и умения, ведь викторина закончится мастер-классом по созданию сувенира в стиле гжельской росписи», — рассказали в музее.