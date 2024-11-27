ТХМ приглашает на викторину и мастер-класс по народным промыслам

Интересное музейное мероприятие состоится в Таганрогском художественном музее 30 ноября в 12 часов.
«Приглашаем детей и взрослых в художественный музей на занимательную и познавательную призовую викторину «Секреты народных промыслов». Вы узнаете много интересного о самых известных народных декоративных промыслах России, сможете проявить свои знания и умения, ведь викторина закончится мастер-классом по созданию сувенира в стиле гжельской росписи», — рассказали в музее.
Напоминаем адрес Таганрогского художественного музея: ул. Александровская, 56, тел.: тел. 8(8634) 38-31-70.
Фото ТХМ
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