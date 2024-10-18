Термисты «Красного котельщика» работу сочетают с творчеством

Продолжаем знакомить наших читателей с профессиями Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ). Сегодня расскажем о термистах – редких, но очень нужных специалистах по металлу. Что входит в круг их обязанностей? Чем интересна их работа? Какими компетенциями они должны обладать? Ответим на эти и другие вопросы.

Люди познакомились с металлом в глубокой древности – это было железо, которое содержалось в метеоритах. Египтяне называли их небесными, греки – звездными. Метеоритное железо ценилось больше золота. Сегодня же металлолом, включая железо, никого не удивить – он прочно вошел в нашу жизнь, в том числе активно используется на производстве.

«Современную промышленность невозможно представить без обработки металла, – уверена мастер механосборочного цеха ТКЗ Елена Волкова. – Металлы и различные сплавы – самые распространенные на производстве материалы. Поэтому специалисты, которые умеют с ним работать, ценятся на любом предприятии, особенно у нас».

На «Красном котельщике» термисты – в числе самых востребованных рабочих. Они участвуют в процессе изготовления важнейшего оборудования для российской и мировой энергетики, задействованы на всех этапах производства.

«В руках наших специалистов металлические изделия легко меняют свои свойства. Термист может закалить деталь, придав ей нужную твердость, или, наоборот, сделать ее более пластичной, податливой для работы», – продолжает Елена Рифовна.

Для успешной работы термисту необходимо разбираться в устройстве оборудования для термообработки, знать особенности металлов и сплавов, держать в памяти множество различных данных. Хорошим подспорьем для такого специалиста окажутся знания металловедения, полученные на этапе освоения специализированной обучающей программы.

«Специальность термиста сродни кузнечному делу и своими корнями уходит в средневековье, – рассказывает Елена Волкова. – Наши далекие предки умели закаливать и отжигать металл, но делали это кустарно. Никто не знал точно, до каких температур следует нагревать сталь, как проводить ее цементацию (насыщение стали углеродом)».

С развитием науки всё изменилось. Сейчас главное в работе с металлом – отточенные навыки, хорошие знания и опыт. Получить их, а также стать искусным мастером термообработки можно на «Красном котельщике». Обучение новичка здесь занимает до полугода. После экзаменов ученик получает удостоверение и допуск к самостоятельной работе. Но даже на этом этапе с ним рядом будут коллеги, мастер, наставник.

«Неслучайно говорят, что термист – это профессия, а высококвалифицированный термист – искусный мастер. Именно такие мастера работают на ТКЗ, – гордится коллегами Елена Рифовна. – Кто-то пришел на завод специалистом с опытом, кто-то вырос в отличного термиста у нас на глазах».

Один из самых опытных термистов механосборочного цеха ТКЗ – Юрий Барган. В профессии он уже 19 лет. На «Красный котельщик» пришел в 2005 году учеником. Пройдя курс обучения, получил квалификацию термиста 3-го разряда. С годами, по мере накопления опыта и знаний, поднял свой профессиональный уровень до высшего – 6-го разряда, стал бригадиром, а для вновь поступивших на работу – наставником.

«Уверен, одно из важных условий для карьерного роста – умение ставить перед собой реальные цели и, конечно же, любить свою работу, – подчеркивает Юрий Барган. – Если любишь то, что ты делаешь, любая работа становится творчеством. Что меня привлекает в профессии? Прежде всего раскаленная в огне сталь. Сталь можно укротить, но нужно быть предельно внимательным и осторожным».

Юрий Барган на взгляд может определить температуру металла, знает, как деталям придать силу и долговечность. Стать высококлассным специалистом он смог благодаря условиям, созданным на заводе. На ТКЗ уделяют внимание профессиональному развитию сотрудников, обновляют оборудование, внедряют современные технологии. Взять для примера термический участок, где трудятся Юрий Барган и Елена Волкова. Здесь используется самое разное оборудование: электрические камерные печи, шахтная печь для закалки венцов, печь азотирования, установка ТВЧ для термообработки цевок.

На особенностях этой установки Елена Рифовна остановилась подробно. Изначально цевки проходили закалку в соляной ванне, а затем отправлялись в электрическую печь. Благодаря инвестиционной программе ТКЗ устаревшую ванну заменили современной установкой ТВЧ. ТВЧ – передовая технология, использующая высокочастотные токи для повышения прочности и износостойкости материалов.

«С появлением нового оборудования улучшились условия труда наших термистов, повысилось качество выпускаемой продукции – закалка токами высокой частоты существенно улучшает характеристики необходимых для проектов деталей», – отмечает Елена Волкова.

ВАКАНСИИ ЗАВОДА

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электросварщик ручной сварки

электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах

котельщик

токарь

токарь-расточник

вальцовщик

стропальщик

дефектоскопист

слесарь-ремонтник

кузнец на молотах и прессах

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