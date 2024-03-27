В злополучный вечер 22 марта в «Крокусе» собрались поклонники группы «Пикник» со всей России. Была среди зрителей и жительница Таганрога Божена Зажицкая. Редакция «Таганрогской правды» узнала, как ей удалось спастись. Девушка призналась, что если бы не «череда обыденных мелочей», она бы оказалась в зале, где стреляли в людей.

Божена родилась в нашем городе. Окончила Мариинскую гимназию с золотой медалью и факультет филологии и журналистики ЮФУ с красным дипломом. Сейчас работает копирайтером, живет в любимом Таганроге и принимает активное участие в его культурной жизни — играет в спектаклях арт-студии «Люди». Вот ее рассказ о том, что произошло в «Крокус Сити Холле».

— «Пикник» я слушаю с 2018 года. Немало, но по сравнению с поклонниками с 40-летним стажем я, конечно, неофит. Увлечением творчеством Эдмунда Шклярского началось с песни «Глаза очерчены углем», которую мне в соцсети сбросила подруга Катя. Композиция эта и сейчас пробирает меня до мурашек, а благодаря группе я побывала в Туле и Казани, на съемках «Вечернего Урганта» и «Квартирника у Маргулиса», на живых концертах на «АвтоРадио».

Когда узнала, что 23 марта будет концерт с симфоническим оркестром, очень хотела туда поехать (до этого «Пикник» выступали с оркестром в далеком 2001 году). Но в этот день у моей мамы день рождения, решила побыть с родными. И тут объявляют дополнительный концерт 22 марта. Всё, еду! Билет себе, билет Кате в подарок на 8 Марта… А подарком оказались чудесное спасение и переоценка взглядов на жизнь.

Удивительно, но не было никакого предчувствия. Мы встретились в метро — обе опоздали на 10 минут, которые сыграли потом решающую роль. Поезд на «синей» ветке метро шел не до конечной, а до «Строгино», и не доезжал до «Мякинино», где расположен «Крокус». Ждали следующий. Смеялись, предвкушали встречу с любимой группой. В концертный зал вошли не с главного входа, а с бокового, спустились в гардероб на цокольный этаж. Маршрут привычный — мы были здесь не в первый раз. Еще в поезде в Москву у меня оторвалась петелька на пальто — парень-гардеробщик предложил «плечики» и с минуту провозился, пытаясь повесить на них обе куртки. Уже перед самой лестницей в холл мы остановились, потому что Катя никак не могла застегнуть сумку. И тогда сверху раздался резкий хлопок. Я подумала — упала одна из афиш в деревянной раме. А потом — тишина. Крики и нарастающий топот.

Еще не зная, что происходит, парни-администраторы среагировали моментально: открыли дверь в служебное помещение и сказали идти туда. Оказывается, под «Крокусом» сложная система коридоров. И мы, человек 40, которые были в гардеробе, могли положиться только на школьников, которые подрабатывали в концертном зале. Немного заблудились, слились с другим потоком людей. Я вцепилась в руку Кати и очень боялась разжать пальцы. Запомнилась девушка-администратор, которая всё повторяла: «Вам же сюда нельзя…», пока из рации не раздалось страшное: «В холле расстреливают людей!»

Никто не знал толком, что происходит. Мы вместе с другими зрителями на адреналине шагали по улице без верхней одежды, спрашивая друг у друга, почему именно «Пикник». Рядом шел мужчина в одном кроссовке — переобувался, когда всё началось. Жутко стало, когда за спиной, раздался угрожающий вопль — эти нелюди покидали разгорающийся «Крокус». Вот тогда мы побежали, не понимая, куда бежать на открытом пространстве. Уже в ТЦ, куда заскочили, начали осознавать, от чего нас уберег Бог. Если бы не череда обыденных мелочей, мы с Катей уже сидели бы в зале…

Первой я позвонила маме. И до ночи мне звонили и писали друзья, знакомые, коллеги, которые знали о моем увлечении «Пикником». Многие начинали с вопроса: «Ты же не поехала на концерт, да?». А я поехала. И, кажется, до сих пор не понимаю, что случилось. Как будто мозг заблокировал воспоминания.

Возложила цветы к стихийному мемориалу жертвам теракта я уже дома, в Таганроге. И плакала о тех, кому не повезло. Люди пришли на концерт парами, семьями. И какие-то звери за несчастные 500 тысяч на всех… Вечная память погибшим! «Вспомню я свою молитву за невинно убиенных» — как в песне «Пикника».

Мозг старается сконцентрироваться на хорошем. Я бесконечно восхищаюсь зрителями, которые помогали друг другу. Не бежали по головам, останавливались, давая подняться тем, кто падал в темноте и дыму. Наверное, сыграло свою роль и то, что это был концерт именно «Пикника», группы очень сложной, тонкой, интеллигентной, которая собрала вокруг себя таких же поклонников. И очень хочется поддержать в эту трудную минуту любимых музыкантов. Сейчас в сети развернулась травля: их обвиняют в сатанизме, в том, что они всё знали, что не позаботились о безопасности, как будто этим занимаются они, а не площадка. Такой вот получился контраст с людьми, которые протянули друг другу руку помощи во время страшного теракта.

Когда ты пережил такое, ты понимаешь, по-настоящему понимаешь, как хрупка жизнь. «Человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен». Надо дышать полной грудью, жить каждый день, потому что никогда не знаешь, когда…

Номерок из гардероба «Крокуса» я сохраню. Верхнюю одежду мы решили не забирать, может, отдадут на благотворительность. Деньги, которые вернутся за билеты, переведу в фонд помощи семьям погибших и пострадавшим. И обязательно посещу еще не один концерт группы «Пикник».

Анатолий ИВАШОВ, фото автора