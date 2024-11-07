Теплые стоянки будут работать на М-4 «Дон» в зимний период

«Автодор» выполнил полный комплекс мероприятий для обеспечения безопасности на федеральной трассе М-4 «Дон» в зимний период.

О готовности трассы к зиме ещё до наступления морозов заявили в госкомпании.

Так, «Автодор» заключил договоры с метеослужбами для оперативного получения прогнозов и текущей информации о неблагоприятных и опасных погодных явлениях.

«На М-4 оборудованы производственные базы, в том числе, тёплые стоянки, произведена проверка техники, заготовлены противогололедные материалы», — говорится в сообщении.

В зимний период на М-4 «Дон» дорожники задействуют около 600 единиц техники, включая комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, роторные снегоочистители, погрузчики. Заготовлено более 130 тысяч тонн противогололёдных материалов -123% от нормативной потребности.

«В Ростовской области на трассе будут работать 129 единиц техники, заготовлено 29 тысяч тонн противогололёдных материалов», — уточнили в «Автодоре».

Автомобилистам в предшествии холодов напомнили о важности соблюдения ПДД, в том числе — о дистанции с впереди идущим транспортом, а также о своевременной замене летней резины на зимнюю.

Фото: Тelegram ГК «Автодор»