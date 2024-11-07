Главная » Новости Ростовской области

Теплые стоянки будут работать на М-4 «Дон» в зимний период

На чтение 1 мин Опубликовано

«Автодор» выполнил полный комплекс мероприятий для обеспечения безопасности на федеральной трассе М-4 «Дон» в зимний период.

Новости Ростовской области

О готовности трассы к зиме ещё до наступления морозов заявили в госкомпании.

Так, «Автодор» заключил договоры с метеослужбами для оперативного получения прогнозов и текущей информации о неблагоприятных и опасных погодных явлениях.

«На М-4 оборудованы производственные базы, в том числе, тёплые стоянки, произведена проверка техники, заготовлены противогололедные материалы», — говорится в сообщении.

В зимний период на М-4 «Дон» дорожники задействуют около 600 единиц техники, включая комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, роторные снегоочистители, погрузчики. Заготовлено более 130 тысяч тонн противогололёдных материалов -123% от нормативной потребности.

«В Ростовской области на трассе будут работать 129 единиц техники, заготовлено 29 тысяч тонн противогололёдных материалов», — уточнили в «Автодоре».

Автомобилистам в предшествии холодов напомнили о важности соблюдения ПДД, в том числе — о дистанции с впереди идущим транспортом, а также о своевременной замене летней резины на зимнюю.

Фото: Тelegram ГК «Автодор»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru