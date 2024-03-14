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«Теневая» зарплата: в ИФНС Таганрога работает «горячая линия»

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В ИФНС России по городу Таганрогу организована работа телефона «горячей линии» для сообщений о возможных выплатах «теневой» заработной платы в организациях и на предприятиях города.

#Бизнес

Ни для кого не секрет, что значительное число организаций малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, использующих наемный труд, не желая уплачивать налоги с фонда оплаты труда в полном объеме, большую часть заработной платы выплачивают в «конвертах».

В результате сотрудники лишаются или не получают в полном объеме пособия по временной нетрудоспособности, отпускные, налоговые вычеты при приобретении квартиры, получении платного образования и медицинских услуг, банки отказывают в ипотеки, а региональный и местный бюджеты недополучают существенные суммы налогов. А это в свою очередь приводит к недостаточному финансированию национальных проектов, социальных программ, сокращению объемов бесплатной медицинской помощи, образовательных программ, отсутствию средств для увеличения пенсий и пособий.

Налоговые органы Ростовской области совместно с органами власти, а также другими контролирующими органами, на протяжении ряда лет проводят кампанию по легализации «теневой» заработной платы. Однако проблема выплаты заработной платы в конвертах может быть решена только при активном участии граждан в деле защиты своих социальных прав.

В связи с этим в ИФНС России по г. Таганрогу Ростовской области организована работа телефона «горячей линии» для получения информации о выплатах «теневой» заработной платы.

Позвонив по телефону «горячей линии» +7(8634) 61-91-72 (доб.2266), +7(8634) 61- 91-72 (доб.2468), +7(8634) 61-91-72 (доб.2385) налогоплательщики могут сообщить о выдаче зарплаты в конверте и о фактах нарушения законодательства, когда на предприятиях с наемными работниками не оформляются трудовые договоры.

Эта информация будет использована при планировании работы комиссии по легализации занятости и доходов, а также при проведении мероприятий налогового контроля.

Фото «Таганрогской правды»

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