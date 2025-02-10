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ТАНТК им. Бериева возглавил Сергей Шамшура

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Новый управляющий директор авиационного предприятия имеет профильное образование и большой опыт работы, в том числе на руководящих должностях.

#Промышленность

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева (входит в ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех) возглавил Сергей Шамшура. О назначении нового управляющего директора сообщает пресс-служба ОАК. Нового руководителя коллективу предприятия представил первый заместитель генерального директора ОАК Сергей Ярковой.

Сергей Шамшура родился в Ростове-на-Дону. Имеет профильное техническое авиационное образование, а также образование в сфере информационных технологий. Доктор технических наук.

Трудовая биография нового руководителя ТАНТК им. Бериева включает работу в промышленности и управлении производством. С 2001 года Сергей Шамшура работал в структурах «Роствертол». С 2019 года занимал должность первого заместителя генерального директора по финансам и реализации стратегии развития ПАО «Роствертол». С 2023 года руководил предприятием холдинга «Вертолеты России» — АО Арсеньевская авиационная компания «Прогресс», говорится в пресс-релизе компании.

Перед новым руководителем поставлена задача сосредоточить усилия на реализации основных программ ТАНТК и выполнение обязательств перед заказчиками, а также развитии и модернизации производственного комплекса, сохранении уникальных конструкторских и производственных компетенций, укреплении кадрового потенциала.

Ранее таганрогским авиационным предприятием руководил Павел Павлов. Покинув должность управляющего директор ТАНТК, он остается работать в ОАК и будет заниматься проектами специальной авиации.

Фото: пресс-служба ПАО «ОАК»

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новости Ростовская область Таганрог ТАНТК им.Бериева
Таганрогская правда
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